Эрдоган: Мы сделаем на севере Сирии все необходимое

"Мы сделаем на севере Сирии все необходимое".

Как сообщает Islam.az со ссылкой на АПА, об этом на расширенном заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не выйдем с территории Габара, Джуди, Тендюрека и даже Кандиля (эти регионы расположены на турецко-иракской границе и являются горной местностью - ред.)", - подчеркнул он.

Р.Т.Эрдоган заявил, что до сих пор турецкая армия и силы безопасности обезвредили в Африне 4272, на севере Ирака 353, в Турции 258 террористов.