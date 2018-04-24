Афганские военные заявили о ликвидации 56 боевиков за три дня

На северо-востоке Афганистана за прошедшие три дня военными в ходе спецоперации ликвидировано 56 экстремистов, сообщили во вторник в штабе десятого батальона спецназа национальной армии республики.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", среди ликвидированных в ходе специальной операции "Памир" террористов несколько главарей бандформирований, в том числе глава военной комиссии талибов в уезде Акташ провинции Кундуз Кари Залмай, полевые командиры Мулла Сурур, Хамас, Абдулла (Бадр), Гази, Муджахед, Улфат и Асадулла, говорится в сообщении. Отмечается, что еще 13 экстремистов ранены.

Сообщается также, что от боевиков очищены селения Кухна Кала, Джаннат Бог, Босус, Бобкархейл, Лархобы и Дивона Кишлок.