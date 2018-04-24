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Новости » Ислам в вопросах

Как быть с одеждой умершего человека?

Читатель спрашивает: Как быть с одеждой умершего человека?

Одежда скончавшегося человека принадлежит его наследникам, и они могут распоряжаться им по своему усмотрению. В связи с этим в религиозных источниках конкретного указания нет. Близкие покойного могут воспользоваться этой одеждой и сами. Некоторые думают, что донашивая одежду умершего человека, можно навлечь на себя беды. Но это ошибочное мнение.

Эту одежду можно подарить и другим людям, при этом отдавая предпочтение беднякам и нуждающимся. Тем самым наследники покойника заслужат благость Аллаха, а душа умершего возрадуется. Согласно традиции, одежду покойника отдают лицу, который омывал покойника. Это не обязательно, но и не запрещено.


Опубликовано:25 Апрель, 2018  10:38, ]]>Печать]]>
 
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