Читатель спрашивает: Как быть с одеждой умершего человека?

Одежда скончавшегося человека принадлежит его наследникам, и они могут распоряжаться им по своему усмотрению. В связи с этим в религиозных источниках конкретного указания нет. Близкие покойного могут воспользоваться этой одеждой и сами. Некоторые думают, что донашивая одежду умершего человека, можно навлечь на себя беды. Но это ошибочное мнение.

Эту одежду можно подарить и другим людям, при этом отдавая предпочтение беднякам и нуждающимся. Тем самым наследники покойника заслужат благость Аллаха, а душа умершего возрадуется. Согласно традиции, одежду покойника отдают лицу, который омывал покойника. Это не обязательно, но и не запрещено.