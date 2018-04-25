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Генштаб РФ: только 22 из заявленных США и союзниками 105 ракет поразили объекты в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что из 105 заявленных США и союзниками ракет, достигших своей цели в Сирии, зафиксировано не более 22 попаданий.

«Генеральным штабом Вооружённых сил Российской Федерации проведён детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяют сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22», — заявил в ходе брифинга Рудской.

Ранее в Генштабе заявили, что удары западной коалиции не смогли помешать мирному процессу в Сирии, передает İslam.az со ссылкой на RT.

14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.


Опубликовано:25 Апрель, 2018  14:08, ]]>Печать]]>
 
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