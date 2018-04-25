Госдепартамент: США не будут менять условия ядерной сделки с Ираном

Американская сторона не планирует пересматривать условия ядерной сделки с Ираном, однако рассчитывает на выработку дополнительных соглашений к нему.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд на пресс-конференции в Женеве.

"США не собираются вновь проводить переговоры по СВПД или менять его условия. Мы просто ищем дополнительное соглашение, которое разработает серию дополнительных правил и ограничений", - сказал Форд.

Он также подчеркнул, что американское руководство хочет остаться в ядерной сделке по Ирану для того, чтобы устранить ее недостатки.