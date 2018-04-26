Франция увеличит военное присутствие в Сирии

Франция увеличит свое военное присутствие в Сирии и нарастит участие в международной коалиции.

Как передает Islam.az, об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции», — сказал он.

Он также сообщил о поддержке со стороны Парижа «американского присутствия на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хотел бы вернуть американских солдат из Сирии домой.