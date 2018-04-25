Читатель спрашивает: Что за книга «Мизан аль-хикма» и о чем она?

«Мизан аль-хикма» («Весы мудрости») является большим сборником хадисов. Автором является аятолла Рейшахри. В этой книге собраны хадисы по различной тематике, как шиитские, так и ахли-сунны. Последовательность тем приведена по алфавиту. Приводятся также аяты Корана для каждой темы. Хадисы в этой книге приведены без ссылок на источники. Основной целью составления данного сборника было собрать воедино все хадисы по определенной теме.

«Мизан аль-хикма» издана в 5-ти и 10-ти томах, также издан краткий вариант книги. Переведен на различные языки, в том числе и на азербайджанский.