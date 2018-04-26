ВС Афганистана сообщили об уничтожении 121 боевика за сутки

Правительственные силы Афганистана в ходе серии спецопераций ликвидировали за сутки по меньшей мере 121 боевика, в том числе почти 40 членов радикального движения "Талибан".

Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте министерства национальной обороны республики.

Операции были проведены при поддержке национальных ВВС сразу в 12 провинциях, в том числе в Нангархаре, Урузгане и Гильменде. В документе ведомства отмечается, что еще 87 террористов были ранены, шестеро задержаны.

"В ходе операций ВВС Афганистана совершили 131 боевой вылет, уничтожив не менее пяти транспортных средств, а также несколько укрытий боевиков", - говорится в заявлении.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность террористической организации ИГ.