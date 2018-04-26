В Нахчыване установлен памятник пророку Ною

В Нахчыване открылся Музей соли.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на АПА, в церемонии открытия принял участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

Музей состоит из экспозиционного зала и рабочих комнат. В музее представлен 81 экспонат, в том числе различные фигуры из соли, книги, посвященные Дуздагу, газетные публикации о Ное и Нахчыване, культуре Дуздага, сборник документов о Дуздаге.

Учитывая общность культур Дуздага и Нахчывана, в музее установлен памятник Ною.