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В Нахчыване установлен памятник пророку Ною

В Нахчыване открылся Музей соли.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на АПА, в церемонии открытия принял участие председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

Музей состоит из экспозиционного зала и рабочих комнат. В музее представлен 81 экспонат, в том числе различные фигуры из соли, книги, посвященные Дуздагу, газетные публикации о Ное и Нахчыване, культуре Дуздага, сборник документов о Дуздаге.

Учитывая общность культур Дуздага и Нахчывана, в музее установлен памятник Ною.


Опубликовано:26 Апрель, 2018  12:36, ]]>Печать]]>
 
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