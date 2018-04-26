В ООН заявили о планах ИГ спровоцировать поток беженцев из Африки в Европу

Сбежавшие из Сирии главари группировок ИГ вступают в сговор с африканскими террористами, чтобы спровоцировать новую волну миграции из Африки в Европу и самим попасть в число мигрантов, сообщил в четверг газете The Guardian глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Интерфакс", для того, чтобы воздействовать на мигрантов, террористы используют продовольственный кризис в странах Африки к югу от Сахары, утверждает представитель ООН. По его словам, нехватка продовольствия используется как инструмент вербовки, а также как стимул для перемещения миллионов африканцев в Европу.

"Мы замечаем, что они (ИГ) сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как "Боко Харам" и "Аль-Каида", чтобы разделить территорию и ресурсы и продолжать проникновение и дестабилизацию в надежде спровоцировать миграцию в Европу, чтобы они могли внедриться и создать хаос", - сказал Бизли.

По его словам, дестабилизация африканского региона станет для Европы даже большей проблемой, чем ситуация с сирийскими беженцами.

"Я бы хотел сказать европейцам, что, если вы считаете, что у вас возникла проблема из-за страны в 20 млн человек, такой как Сирия, связанная с дестабилизацией и конфликтами, вылившимися в миграцию, подождите, пока еще сильнее будет дестабилизирован больший регион - Сахель с 500 млн жителями", - заявил представитель ООН.

Бизли предупредил, что недостаточная продовольственная безопасность в конфликтных регионах может привести к "непредвиденным последствиям".

"Международное сообщество, особенно европейцы, извлекли урок в начале войны в Сирии: если вы не обеспечиваете продовольственную безопасность, у вас будут непредвиденные последствия. Я говорил с людьми не только в Сирии - женщинами, которые говорят: "Мой муж не хотел присоединяться к ИГ, но у нас не было еды, у нас не было выбора"", - сказал он.