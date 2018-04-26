В Европе – бум запретов на ношение религиозной одежды

В странах Европы растет число запретов на ношение религиозной одежды и атрибутов.

Как со ссылкой на данные международного фонда «Открытое общество» пишет Deutsche Welle, соответствующие законы на сегодняшний день действуют в восьми европейских странах.

В 22 странах подобные законопроекты находятся в разработке, либо уже обсуждаются, передает Islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Напомним, запрет на ношение закрывающей лицо одежды действует в таких странах как Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Франция, Германия, Италия и Испания.

В 13 странах Евросоюза есть запреты на религиозную одежду в отдельных частных или государственных учреждениях и компаниях.