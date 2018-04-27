В Йемене убит один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды"

Один из высокопоставленных командиров "Аль-Каиды" в Йемене ликвидирован ударом с беспилотного летательного аппарата.

Как передает Islam.az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего источника в провинции Шабва.

"Беспилотник, предположительно, американский, убил командира "Аль-Каиды" Насера Хусейна Бамдуха аль-Бубакри аль-Ауляки, когда он находился в долине Рафд муниципалитета ас-Саид на юго-востоке Йемена", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, террорист аль-Ауляки являлся "одним из наиболее известных командиров "Аль-Каиды" в провинции Шабва.