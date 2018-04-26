Читатель спрашивает: Если женщина совершит малое омовение в присутствии постороннего мужчины, действительно ли это омовение и ее намаз?

Согласно исламским канонам, женщина обязана скрывать все участки тела от взглядов посторонних мужчин, за исключением лица и рук ниже запястья. Однако нарушение этого требования не аннулирует малое омовение. Ситуации, аннулирующие малое омовение, подробно описаны в шариате, а рассматриваемая в данном случае ситуация среди них не значится. Если женщине по какой-либо причине совершит малое омовение в присутствии постороннего мужчина, то и ее малое омовение, и намаз, выполненный после этого, действительны. Следует отметить, что при выполнении намаза степень скрытости ее тела уже должен полностью соответствовать требованиям шариата, в противном случае ее намаз не действителен.