Лукашенко: «Что вы там, как петухи ходите в Сирии?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал стороны конфликта в Сирии уйти из нее и прекратить использовать страну как полигон для испытаний и тренировок.

Во время обращения к белорусскому народу и парламенту Лукашенко сравнил противников с петухами.

— Что они творят в этой Сирии? Даже эти постоянные так называемые члены ООН. Уже и моего друга Антониу Гутерриша (Генеральный секретарь ООН) втянули в эту драку, он по миру поехал, начал делать заявления вместе с папой римским. А все в простом: уйдите из Сирии все и дайте возможность сирийскому народу определить свою жизнь и судьбу. Что вы там, как петухи, ходите по этой территории друг перед другом, показываете свою мощь и силу, тренируете там армию или еще что-то. И нам рассказывают, какая бедная Сирия и как вы помогаете ей там. Прекратите использовать Сирию как полигон для испытаний и тренировок, — сказал президент.