Лидеры Южной Кореи и КНДР посадили на границе двух стран сосну как символ мира

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посадили на демаркационной линии в демилитаризованной зоне сосну в качестве символа мира и процветания.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, дерево, которое выбрали для посадки, проросло в 1953 году: именно тогда подписанием перемирия завершилась кровопролитная трехлетняя война между двумя корейскими государствами, в которой погибли сотни тысяч человек.

Главы двух корейских государств засыпали корни дерева смесью почвы, привезенной с разных концов полуострова: с горы Пэктусан на Севере и горы Халласан на Юге. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин затем полили сосну водой из рек Тэдонган и Ханган, протекающих соответственно через столицы двух стран.

Все это, согласно замыслу организаторов встречи, символизирует единство Кореи и ее народа, а также отражает стремление Севера и Юга к будущему объединению.

"Эта почва представляет собой волю наших народов. Это новая весна между Севером и Югом", - отметил на церемонии Ким Чен Ын. На памятной табличке, которая была установлена рядом с деревом выгравирована надпись: "Здесь пустили корни Мир и Процветание". Мун Чжэ Ин, в свою очередь, выразил пожелание, чтобы "межкорейские отношения росли вместе с этой сосной".

Сообщается также, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проводят уединенную прогулку, в ходе которой беседуют без кого-либо из членов делегаций двух стран. Лидеры двух стран общаются на территории Пханмунджома.

В межкорейских переговорах на высшем уровне, помимо лидеров двух государств, принимают участие родная сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, ранее уже бывавшая в Южной Корее на открытии Олимпиады, и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Южнокорейская делегация представлена, в частности, главой администрации президента Им Чжон Соком и руководителем национальной разведывательной службы Со Хуном.

Кроме того, южнокорейскую сторону представляют председатель Комитета начальников штабов (Генштаба) Чжон Гён Ду, советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ён, министр объединения Чо Мён Гён, министр национальной обороны Сон Ён Му и глава МИД Кан Гён Хва. От КНДР в Пханмунджом прибыли также председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам, начальник Генштаба Корейской народной армии Ри Мён Су, председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон, министр обороны Пак Ён Сик и министр иностранных дел Ли Ён Хо.

Все они ожидают начала второго раунда переговоров на высшем уровне, который пройдет, как и первый, в Доме мира на южной стороне границы.

Ранее в пятницу Ким Чен Ын пересек границу в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории лидером КНДР, посетившим Южную Корею. Перед этим он обменялся рукопожатием с Мун Чжэ Ином, которое длилось около 30 секунд.