В Палестине назвали «мечтами» планы Израиля по переносу посольств в Иерусалим

Заявления израильских властей о том, что «многие государства готовы перенести свои посольства в Иерусалим» - не более, чем пустые мечтания. Об этом заявил министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

«Биньямин Нетаньяху говорит неправду и сам в нее верит. Он пытается убедить себя в том, что десятки стран последуют примеру США. С тех пор, как Дональд Трамп объявил о своем решении 6 декабря, прошло уже четыре месяца, а они обещают нам десятки и десятки стран. Нет никаких десятков стран! Это все пустые мечтания Нетаньяху! Пусть себе мечтает!», - отметил, в частности, дипломат.

Напомним, ранее Израиль заявлял о том, что примеру США готовы последовать Гондурас, а также Румыния, Чехия и «ряд других стран». Как отметил аль-Малики, в недавнем разговоре с румынским коллегой стало известно, что никаких конкретных шагов по переносу посольства в Иерусалим власти Румынии не предпринимали.

В Чехии за перенос посольства выступает президент Милош Земан, однако, как отметил палестинский министр, здесь правительство и премьер-министр, вероятнее всего, сделают выбор в пользу координации с европейскими партнерами. Что же касается Гондураса, здесь проживает более 100 тысяч палестинцев. С их мнением, как отметил аль-Малики, власти страны не считаться просто не могут.