В Средиземное море вошла ударная группа ВМС США

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman (CVN 75)), в пятницу вошла в акваторию Средиземного моря, следует из данных системы международного мониторинга передвижения морских судов.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, по данным британских наблюдателей, также зафиксировавших прохождение кораблей вблизи Гибралтара, вместе с "Гарри Трумэном" в Средиземное море проследовали входящие в состав группы ракетный крейсер ВМС США "Норманди" (USS Normandy (CG 60)), эсминец "Форрест Шерман" (USS Forrest Sherman (DDG 98)) и немецкий фрегат "Гессен" (FGS Hessen (F 221)).

Ранее на этой неделе в акваторию Средиземного моря уже вошли "Балкелей" (USS Bulkeley (DDG 84)) и "Арли Берк" (USS Arleigh Burke (DDG 51)) из состава группы "Гарри Трумэна".

По данным 6-го оперативного флота ВМС США, в состав группы также входят ракетные эсминцы "Фаррагут" (USS Farragut (DDG 99)), "Джейсон Данэм" (USS Jason Dunham (DDG 109)) и "Салливанс" (USS The Sullivans (DDG 68)), которые присоединятся к ней позднее.

Все американские корабли оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 2500 км.