Баку принял, примирил и проводил мусульманских министров

Послесловие к 4-ой Конференции Министров Молодежи и Спорта стран ОИС в Баку

18-19-го апреля в Баку состоялась 4-ая сессия Конференция Министров Молодежи и Спорта стран Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). В ходе 2-дневной сессии был принят ряд решений и произошли события, которые можно считать историческими.

Так как организаторы мероприятия, в лице принимающей стороны которого выступало Министерство Молодежи и Спорта Азербайджана, а организаторами выступали ОИС, Молодежный Форум ОИС и Спортивная Федерация ОИС, не выслали официальных приглашений, закрытые совещания Конференции удалось отслеживать лишь по официальной хронике.

Однако информация, которую удалось получить в кулуарах мероприятия от зарубежных гостей о закулисной Конференции, позволила составить удивительное панно сегодняшнего состояния исламского мира, а также вызовы и возможности, с которыми столкнулась азербайджанская дипломатия.

Достижения конференции

В ходе Бакинской сессии председательство на следующие 2 года на Конференции Министров Молодежи и Спорта стран ОИС перешло от Турции к Азербайджану. В то же время несомненным достижением Бакинской Конференции стало первое в истории исламских стран принятие Молодежной Стратегии ОИС, над которой длительное время шла кропотливая работа.

Напомним, что Стратегия была обсуждена еще в ходе Стамбульской Конференции министров молодежи и спорта стран ОИС в 2016 году, однако в виду оппозиционно настроенных арабских стран, принять ее не представилось возможным. Этот документ имеет важное значение для исламских стран. Потому что, во-первых, до сегодняшнего дня не было общей стратегии, которая бы планировала будущее молодежи исламского мира, численность которой превышает полмиллиарда человек и растет с каждым днем. Во-вторых, внутри самих мусульманских стран не было предпринято конкретных шагов в направлении подобной стратегии.

Председатель МФ ОИС Эльшад Искендеров в своей речи на открытии мероприятия заявил, что стратегия – это видение будущего. И остутствие такого видения у мусульманских стран подтвеждалось тем, что в то время как такие стратегии приняты основными регионами мира, в мусулманском мире такой аналог отсутсвует. Тот факт, что стратегия была принята в Баку в 5-м чтении показывает, какая огромная работа по ее согласованию была проведена. Безусловно, это является важным достижением в работе МФ ОИС.

Тот факт, что Президент, как в своем обращении к участникам Конференции, так и во время встречи с министрами характеризовал деятельность МФ ОИС как удачную, показывает высокую оценку руководства государства этой структуры.

В приватных разговорах наряду с усилиями Форума делегаты также отмечали, что важным фактором в достижении консенсуса по Стратегии стало усилие Азербайджана как страны, принимающей конференцию. Это также подтверждается тем, что одним из первых документов, принятых конференцией, стало поздравление ее участников в адрес Президента.

Наряду с протокольной значимостью данного документа, важным нюансом является признание министрами 56 стран роли Азербайджана по укреплению исламской солидарности. Представляется, что посредническая роль Баку в достижении трудного компромисса по согласованию такого важного документа как стратегия явилось не последним фактором в этом признании.

Новый призыв к исламской солидарности и угрозы

С другой стороны конференция показала, что в ОИС, являющейся после ООН второй по величине международной организацией, происходят серьезные дезинтеграционные процессы. Противоречия между «арабской пятеркой» (Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Эмираты и предрасположенный к ним Кувейт ) и Йеменом, правительство которого приютилось в Эр-Рияде с одной стороны, и Турцией, Ираном и Катаром с другой стороны достигают пика. Явным проявлением этого стало то, что даже к таким общим вопросам как Молодежная стратегия и План мероприятий по ее реализации арабская 5-ка подходила именно с позиций своего внешнеполитического соперничества с осью Иран –Турция – Катар.

Очевидно, что вопросы молодежной политики, а особенно — кто будет верховодить этим вопросом в ОИС — очень волнуют арабов. Это было особенно заметно по тому факту, что каждый перерыв в официальных заседаниях «5-ка» кучковала вокруг себя другие арабские страны, проводя консультации с целью выработки общей позиции.

Далее – участники собирались на закрытые консультации старших делегатов для продвижения своих тезисов в документы Конференции. Нетрудно было заметить, что дирижирует всем эти процессом Саудовская Аравия, командировавшая сюда представительную делегацию. Активность также проявляли и дипломаты указанных стран, аккредитованные в Баку.

Насколько удалось узнать, в основном эта позиция была направлена на то, чтобы с одной стороны — снизить возможности Турции (как страны, принимающей штаб квартиру Форума) влиять на молодежную политику в мусульманском мире, а с другой – лимитировать участие Ирана в общих молодежных проектах. Наконец, приоритетной линией всех поправок Саудовской Аравии ко всем документам, которые определят на следующие 2 года молодежную политику ОИС было продолжение саудовской политики по изоляции Катара.

Насколько же удалось достичь поставленных целей

Наряду с принятием Молодежной Стратегии ОИС, Конференция также приняла План действий по развитию молодежи. В качестве Основного органа ОИС по реализации обоих документов был вновь утвержден Молодежный Форум ОИС. Комментаторы в кулуарах конференции, комментируя данное решение отмечали , что даже недоброжелатели были вынуждены подтвердить ведущую роль Форума , во многом благодаря осознанию того, что организация проделала огромную работу по созданию конкретных инструментов молодежной политики в ОИС.

Такие успешно реализуемые программы Форума как Модель ОИС, Молодежная столица ОИС, Платформа Стар-ап ОИС, не имеют сегодня в ареале ОИС альтернативы. И все они были включены в план действий — общий для исполнения всеми странами.

Пятерке не удалось также использовать бакинскую конференцию для изоляции Катара. По итогам конференции между МФ ОИС и Министром Катара был подписан Меморандум о сотрудничестве в реализации культурных проектов на поддержание Программы «Аль-Кудс – молодежная столица ОИС».

В то же время арабам удалось усилить свой контроль над программами Форума. Так, Постоянный Совет Министров по молодежной политике, (основной орган между конференциями) был расширен на 4 члена, в том числе за счет одного представителя арабской группы и Палестины. Помимо этого, Саудовская Аравия стала следующей страной, где будет проведена 5-я Конференция Министров Молодежи и Спорта стран ОИС.

Увеличивающаяся роль Азербайджана

Такой расклад стал компромиссом, который и привел к успешному принятию основных документов Конференции. Насколько он был трудным можно судить хотя бы по тому, что церемония закрытия была отложена на целый час, в ходе которого редакционная комиссия вносила окончательные поправки в текст документов.

Как отмечали наблюдатели, большую роль в этих переговорах сыграли азербайджанский министр А.Рагимов (как председатель конференции) и председатель МФ ОИС Э.Искендеров.

Другими факторами достигнутого компромисса, наряду с успехами Форума в реализации фактических программ и активной посреднической миссии Азербайджана как председателя конференции, стала также продемонстрированная на мероприятии поддержка Азербайджаном Молодежного Форума ОИС. Как отметил на встрече с Президентом страны Генсек ОИС (саудит) Усеймин, обращаясь к Президенту Азербайджана, МФ ОИС является успехом инициативы, начало которой было положено в 2005 г., его полноценное развитие – результат поддержки Азербайджана.

Подтверждением понимания министрами ОИС роли Азербайджана в организации стало и то, что все тезисы, касающиеся наших национальных интересов были единогласно поддержаны в итоговой Бакинской декларации Конференции.

Так, в знак проявления солидарности и полной поддержки Азербайджана, в документе нашли отражение такие положения, как восстановление территориальной целостности Азербайджана, возвращение беженцев, приглашение стран-членов поддержать кампанию «Справедливость Ходжалы», которая проводится по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу МФ ОИС Лейлы Алиевой, бойкот всех видов молодежных и спортивных мероприятий, проводимых на оккупированных территориях.

Таким образом, 2-х летний период председательства Азербайджана в конференции создает уникальные условия для временного затушевания противоречий между мусульманскими странами, хотя бы в молодежной сфере. Хотя вопрос может актуализироваться уже в конце года, когда встанет вопрос о следующем руководстве МФ ОИС.

Как было заявлено на конференции, в конце года истекает срок полномочий нынешнего председателя Форума Э.Искендерова и борьба за контроль над главным рычагом реализации общей молодежной политики ОИС между его основными игроками может разгореться с новой силой. До этого времени Азербайджан и Турция (две основные страны, поддерживающие Форум) должны будут совместно выработать стратегию, которая позволит продолжить позитивную динамику Бакинской конференции.

Об этом же свидетельствует и основной тезис в выступлении председателя МФ ОИС Э.Искендерова, который призвал страны-члены ОИС «не политизировать вопросы сотрудничества в молодежной сфере».

И действительно, основными жертвами проявлений распространенных в мусульманском мире терроризма, сепаратизма, вооруженных столкновений и религиозного радикализма становится именно молодежь. Основными проблемами молодежи в мусульманском мире являются безработица, необразованность, проблемы здравоохранения и социальной защиты. Следует найти выход из этого положения, спасти молодежь. А для этого есть необходимость в более искренней и действенной деятельности.

Все это создает новое пространство и дипломатические возможности для Баку, конструктивная позиция которого важна — как основным игрокам ОИС, так и международным организациям, которые заинтересованы если не в решении указанных проблем, то в ослаблении напряжения на Ближнем Востоке.

Вновь напомним, что в 2020-м году председательство перейдет к Саудовской Аравии. А это также означает, что в распоряжении у Азербайджана и Турции остается 2 года, чтобы провести серьезную работу в молодежной политике. В последующий период, как минимум 2 года, какая-то реальная деятельность будет сопряжена с трудностями.

А это делает необходимым четкую и тесную координацию, а также сотрудничество со всеми здоровыми силами в ОИС.

Кянан Ровшаноглу

Minval.az