Читатель спрашивает: Что просить у Аллаха в молитвах?

Человек может просить у Аллаха все, но с условием, чтобы это желание было халяльным. Можно просить и материальные, и нравственные блага. Каждый сам лучше знает, в чем нуждается больше. В молитвах, которые дошли до нас от святых, большее внимание уделяется нравственным вопросам. Желательно просить у Аллаха помочь встать на праведный путь, богобоязненность, душевное спокойствие, хорошее обхождение с братьями по вере и т.д. Самая же лучшая молитва – это просить прощения грехов, каяться. Конечно же, наряду с этим, можно просить и материальные блага. Главный критерий в любой молитве – это его халяльность.