Причастного к убийству бен Ладена врача переместили в безопасное место

Пакистанский врач Шакил Африди, который помог ЦРУ выследить и убить террориста Усаму бен Ладена, перемещен в неизвестное безопасное место из тюрьмы в пакистанском Пешаваре. Об этом со ссылкой на источники среди правоохранителей и семьи заключенного сообщает агентство «Франс-Пресс», передает İslam.az.

Отмечается, что сотрудники разведки перевезли врача вечером 26 апреля.

Представитель администрации тюрьмы заявил, что это было сделано из соображений безопасности, пишет «РИА Новости». Американские СМИ писали после ликвидации бен Ладена в мае 2011 года, что во многом успеху операции способствовал Африди. По заданию ЦРУ он проник в дом, где предположительно жил террорист и получил образцы ДНК его семьи под предлогом вакцинации.