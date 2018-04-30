В результате теракта в Кабуле погибли более 20 человек

Жертвами двух взрывов в Кабуле стал 21 человек, еще 27 получили ранения. Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

По информации СМИ, первый взрыв осуществил террорист-смертник на мотоцикле.

Среди погибших — фотограф французского информационного агентства France-Presse Ша Мараи. Также пострадали журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

Кроме того, придорожная мина взорвалась в провинции Нангархар на востоке страны. Один полицейский погиб, пять человек получили ранения.