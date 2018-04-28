Читатель спрашивает: Запрещено ли Исламом брить усы?

Согласно исламскому шариату, брить бороду начисто является нежелательным деянием. Однако на счет бритья усов никаких запретов нет. В хадисах написано, что усы не должны быть длиннее бороды. Укорачивать усы полезно и с медицинской точки зрения. Остатки еды на кончиках усов являются рассадником микробов. Кроме того, пышные усы создают преграды для нормального дыхания, перекрывая доступ воздуха в ноздри. Поэтому укорачивание усов одобряется исламским шариатом.