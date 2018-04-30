Трамп поговорил с Нетаньяху о действиях Ирана на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху действия Ирана на Ближнем Востоке.

Как передает İslam.az со ссылкой на RТ, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Лидеры обсудили угрозы и вызовы на Ближнем Востоке, в особенности проблемы, которые вызваны дестабилизирующими действиями иранского режима", - говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху заявил, что стремление Ирана обрести ядерное оружие является "величайшей угрозой миру".