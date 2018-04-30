Командир шиитских отрядов опроверг сообщение о ракетном ударе по базе под Алеппо

База формирований "Фатимиюн" в окрестностях города Алеппо на севере Сирии не подвергалась ракетным ударам в ночь на понедельник. Об этом сообщил телеканалу Al Mayadeen командир шиитских бойцов, сражающихся на стороне сирийской армии.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, по его словам, "военный объект не поврежден, потерь среди личного состава нет".

Ранее телеканал Sky News Arabiaпередал, что в ходе ракетной атаки на военные позиции сирийской армии в окрестностях Хамы и Алеппо нанесены удары по проиранским вооруженным отрядам, воюющим на стороне Дамаска. По информации телеканала, был атакован военный аэродром под Алеппо, где находится база шиитских бойцов.

По данным Sky News Arabia, атаке подвергся также район дислокации 47-й моторизированной бригады в 10 км к западу от Хамы (220 км от Дамаска), где находится лагерь проиранских сил. По сведениям телеканала, погибли 26 человек, большинство из них - шиитские бойцы.

Со стороны командования ВС Сирии пока не было заявлений по поводу предполагаемого ракетного нападения. Военный источник сообщил агентству SANA, что удары нанесеныпо военным позициям в районе городов Хама и Алеппо.