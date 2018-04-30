Пакистанец-мусульманин назначен новым министром внутренних дел Великобритании

Мусульманин пакистанского происхождения Саджид Джавид назначен новым министром внутренних дел Великобритании.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на ТАСС, информацию распространила пресс-служба правительства.

Отметим, что член Консервативной партии Саджид Джавид родился 5 декабря 1969 года в британском регионе Рочдейл.

Был членом возглавляемого бывшим премьер-министром королевства Дэвидом Кэмероном 1-го и 2-го правительств. 14 июня 2016 года его назначили на должность министра по делам общин и местного самоуправления правительства Терезы Мэй.

Напомним, что 29 апреля министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала в отставку.