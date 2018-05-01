Верховный лидер Ирана: Тегеран будет отвечать на удары по своим базам в Сирии

Верховный руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник, что Тегеран будет отвечать на удары по своим объектам в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

"Теперь на каждый свой удар вы получите ответные удары", - цитирует телеканал слова Хаменеи. Иранский лидер предупредил, что "эпоха, когда после нанесения ударов противнику удавалось избегать ответа, миновала"

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, выступление руководителя Ирана стало реакцией на ракетную атаку на позиции сирийской армии и вооруженных формирований шиитских бойцов, воюющих на стороне Дамаска. Сирийский военный источник ранее сообщил агентству SANA, что удары были нанесены в ночь на понедельник в окрестностях городов Хама и Алеппо.

Ливанская газета Al Akhbar возложила ответственность на Израиль за новую ракетную атаку на Сирию и предупредила "о скором и неминуемом ответе за это нападение".