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В результате теракта в Кабуле погибли девять журналистов

Девять из 29 жертв двух взрывов, прогремевших в понедельник утром в Кабуле, - работники СМИ. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, ранее стало известно, что при нападении погиб фотокорреспондент Ша Мараи, который возглавлял фотобюро Agence France-Presse в столице Афганистана. Теперь сообщается, что жертвами атаки также стали оператор TOLOnews, журналист и оператор телеканала 1TV, двое сотрудников телеканала Mashal TV и трое журналистов Azadi Radio (афганское отделение "Радио Свободная Европа/Радио Свобода").

Атака произошла в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Первый взрыв прогремел около 08:00 утра по местному времени, его осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй взрыв раздался в том же районе спустя 20 минут, когда на место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб и журналисты. Всего погибли 29 человек, не менее 49 ранены.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.


Опубликовано:30 Апрель, 2018  18:12, ]]>Печать]]>
 
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