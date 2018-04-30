Читатель спрашивает: Была ли мать имама Зейнульабидина (а) в Кербеле в день ашуры?

Мать имама Зейнульабидина (а) Шахрабану или же Шахзанан была дочерью последнего Сасанидского шаха. В бою была пленена мусульманами и доставлена в Медину, и имам Хусейн (а) женился на ней. По историческим сведениям, эта женщина умерла при родах имама Зейнульабидина (а), то есть за 22 года до событий в Кербеле (38 г. по хиджре). Поэтому ее присутствие в Кербеле в день ашуры просто невозможно. В достоверных исторических источниках никаких сведений о госпоже Шахрабану, как пленнице событий Кербелы, нет. В некоторых траурных песнопениях содержатся упоминания об этой женщине, будто она бежала из плена и стала невидимой в горной пещере. Но это не соответствует действительности.