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Мубариз Гурбанлы: Имамы будут ежемесячно получать свыше 400 манатов

"Уточнен список религиозных деятелей, которые получат материальную поддержку".

Как сообщает İslam.az, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, согласно списку, назначенные Управлением мусульман Кавказа и работающие в мечетях имамы, заместители имамов (наибы) и лица, управляющие вагфами, смогут получать деньги с открытого на их имя банковского счета.

М.Гурбанлы отметил, что поскольку средства были выделены с конца февраля, они будут рассчитаны также за март, и выплачены религиозным деятелям:

"Спиок религиозных деятелей, работающих в Баку и прилегающих поселках, полностью готов. Представлен список от Нахчыванской Автономной Республики. В ближайшие дни материальная поддержка начнет выплачиваться".

Председатель комитета добавил, что в списке значатся в целом имена больше 1000 религиозных деятелей:

"Имамы будут получать в месяц свыше 400 манатов, имам-наибы - больше 300 манатов, а управляющие вагфами – в пределах 200-250 манатов материальной помощи. Также около 200 работающих в Нахчыване религиозных деятелей будут получать материальную поддержку".


Опубликовано:1 Май, 2018  12:24, ]]>Печать]]>
 
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