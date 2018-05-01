На юге Турции задержаны 9 членов ИГ

В турецкой провинции Конья в ходе спецоперации были задержаны 9 членов террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что все задержанные являются гражданами Турции и принимали активное участие в составе террористических соединений в Ираке и в Сирии.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим, что 28 апреля в рамках проведенной в Стамбуле спецоперации задержали 41-го члена ИГ.

Напомним, что 13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.

Напомним, что 12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.