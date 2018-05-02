Сегодня мовлуд имама Махди (а)

Сегодня, 15 Шабана, отмечается день рождения 12 имама – имама Махди (а).

Имам Махди (а) родился в пятницу, в 255 году лунной хиджры в городе Самирра в Ираке в семье 11 имама мусульман - имама Аскари (а). Несмотря на то, что 12 имама звали Мухаммад, он более известен как Махди, Гаим или же Багиятуллах.

Когда отец стал шахидом, имаму Махди (а) было пять лет. Однако именно он совершил молитву по покойному и после этого начался период его сокрытия. То, что имам живет и в наши дни - одно из многочисленных чудес Аллаха. Сколько еще 12 имам будет жить вдали от людских глаз, когда наступит его пришествие - неизвестно. Однако это произойдет неминуемо, он явится и заполнит мир справедливостью и правосудием. Потому что это обещание Аллаха.

«Философия спасителя» присутствует во всех монотеистических религиях. Однако Ислам является самой совершенной и последней религией Аллаха. Естественно и «философия спасителя» также совершенна и оптимальна. Конечно, считающие своими предками обезьян не могут поверить не только в пришествие имама Махди (а), но даже в факт его существования. Поэтому нельзя утверждать, что 15 день Шабана знаменателен для всех жителей планеты.

Этот день – праздник людей, жаждущих свободы, справедливости. Этот день – праздник тех, кто не мирится с деспотизмом, тиранией, тех, чьи головы привыкли склоняться лишь перед Аллахом. Поздравляем всех отвечающих этим критериям с днем рождения имама Махди (а), желаем им стать свидетелями его пришествия!