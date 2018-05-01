Читатель спрашивает: Какие течения называют «гулатом»?

Слово «гулат» означает «перешедший грань», «допускающий крайности». Так называют религиозные течения, которые предаются крайностям по тому или иному религиозному убеждению. Чаще всего подобным образом называли группы, которые занимали подобную позицию в отношении определенных исторических личностей. На протяжении всей истории Ислама некоторые люди обожествляли имамов, в особенности имама Али (а), придавая им атрибуты Аллаха. Имамы сами вели борьбу с такими группами, проклинали их, и даже подвергали наказаниям. Самым ярким примером гулата является течение, считающее имама Али (а) Аллахом. Стоит отметить, что течения, занимающие позицию гулата, считаются отказавшимися от Ислама.