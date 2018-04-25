При нападении на мечеть в Нигерии погибли свыше 20 человек

Не менее 24 человек стали жертвами атаки смертников на мечеть на востоке Нигерии.

Нападение было совершено двумя камикадзе в районе Ян Гважо провинции Адамава, сообщил корреспонденту АА представитель местной полиции Отман Абубакар.

По его словам, в результате теракта погибли по меньшей мере 24 человека, десятки получили ранения, передает İslam.az.

В связи с инцидентом в регион стянуты дополнительные силы безопасности, добавил он.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. Однако в совершении атаки подозревают террористическую организацию «Боко харам», которая осуществляет активную деятельность в регионе.