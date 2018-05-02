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Суд в США обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв 11 сентября

Американский суд обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно решению суда, Иран, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим власти Ирана должны выплатить компенсацию родственникам погибших.

Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по 12,5 миллиона долларов супругам покойных, по 8,5 миллиона долларов - родителям и детям, по 4,25 миллиона долларов - братьям и сестрам.

Несмотря на то, что специальная комиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана к терактам, суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида".

Напомним, что родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году.


Опубликовано:2 Май, 2018  15:43, ]]>Печать]]>
 
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