Читатель спрашивает: Всегда ли причиной несчастий, постигающих нас, являются наши грехи?

В Коране Аллах велит: «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что приобрели ваши руки, и Он прощает вам многое» (Шура, 30). Однако этот аят трактуется по-разному и имеются некоторые исключения. По мнению некоторых ученых, аят описывает состояние человечества в общем. То есть все невзгоды на земле, преступления и пороки, - это результат деятельности человека. Несмотря на то, что эти преступления творит определенная группа лиц, вред наносится всему роду человеческому. Во-вторых, возможны исключения. Так, например, беды, которые пришлось пережить непорочным, это не результат их грехов, а испытания. Иногда подобные испытания выпадают и на долю простых смертных. На протяжении всей истории этот аят использовался в корыстных целях. Например, Йезид, встречаясь с пленниками, доставленными после событий в Кербеле, пытался уйти от ответственности за свои преступления, прочитав именно этот аят. Однако имам Зейнульабидин (а) своим ответом раскрыл его гнусные намерения.