Трое азербайджанок приговорены к пожизненному заключению в Ираке

Центральный уголовный суд Ирака приговорил сегодня восемь иностранок из разных стран, в том числе и из Азербайджана, к пожизненному заключению за участие в деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Высшего судебного совета судья Абдель Саттар Бейракдар.

"Центральный уголовный суд приговорил к пожизненному заключению восемь иностранных террористок из разных стран: трех из Турции, еще трех из Азербайджана, одну из Узбекистана и еще одну из Сирии", - заявил судья.

Он также уточнил, что приговор вынесен в соответствии со второй статьей закона по борьбе с терроризмом.