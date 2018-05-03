Маккейн призвал атаковать Россию

Американским властям следует всерьез обдумать вопрос кибератаки против России. Об этом заявил глава комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн в своей новой книге "Неуемная волна", выход которой запланирован на 22 мая.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, подобные действия со стороны США станут ответом на "вмешательство" России в американские выборы 2016 года.

По словам Маккейна, Вашингтон должен использовать свои возможности в сфере кибертехнологий, чтобы заставить Москву "пожалеть о посягательстве" на основы американской демократии. Он также призвал США перейти в "наступление" в информационной войне.

В своей книге сенатор в негативном ключе оценивает политику президента Дональда Трампа в отношении России. По мнению Маккейна, глава Белого дома проявляет "наивность и отсутствие серьезности", считая Москву потенциальным союзником.

"[Путин] никогда не был, не является и никогда не будет нашим партнером", — считает Маккейн.

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается специальный прокурор Роберт Мюллер.