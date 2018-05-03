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Новости » Ислам в вопросах

Верно ли, что покупка одежды для младенца во время беременности может привести к несчастьям?

Читатель спрашивает: Верно ли, что покупка одежды для младенца во время беременности может привести к несчастьям?

Это всего лишь предрассудки. И вообще, подобные утверждения чужды Исламу. Основных причин же таких предрассудков две. Во-первых, люди пытаются предсказать будущее, верят, что какое-то деяние станет залогом добра, а какие-то – зла. Человек должен обращать внимание не на то, что принесет удачу, а то, что станет причиной довольства Аллаха. А вторая причина связана с чрезмерной мнительностью. Ислам не одобряет жизнь в страхе и беспокойстве. Хотя, порою на каждом шагу мы отягощаем свою жизнь ненужными сомнениями. Подытоживая, можем сказать, что покупка одежды для еще не рожденного ребенка не чревата какими-то отрицательными последствиями.


Опубликовано:4 Май, 2018  11:23, ]]>Печать]]>
 
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