Эрдоган о предстоящей операции в Манбидже

Военная операция в Африне пока не завершена, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haberturk.

По словам Эрдогана, в настоящее время основной работой Вооруженных сил Турции является очистка населенных пунктов от противопехотных и противотанковых мин.

Глава государства отметил, что дальнейшие шаги для очистки северных районов Сирии от террористов и, в частности, ожидаемая военная операция в Манбидже будет обсуждена в США между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео.