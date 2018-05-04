МИД РФ: США не собираются выводить свои войска из Сирии

США не собираются выводить свои войска из Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает, где американские войска появились, то они там надолго", — сказал Сыромолотов.

"В каком это будет виде — история покажет, но ради чего они тогда обустраивают в районе Эль Танфа свою базу, зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?", — подчеркнул он.

Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало вывести свои войска, передает İslam.az.

В гарнизоне ат-Танф расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан расположен в "зоне безопасности" рядом с американской военной базой ат-Танф, незаконно развернутой в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.