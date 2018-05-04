Баку опровергает: Израильские спецслужбы не использовали территорию Азербайджана

Официальный Баку опровергает информацию об использовании территории Азербайджана израильскими спецслужбами для похищения ядерного архива Ирана.

Ранее кувейтская газета «Аль-Джарида» выступила с утверждением, что израильские спецслужбы провели «дерзкую операцию, в ходе которой был похищен иранский ядерный архив и вывезен через территорию Азербайджана», передает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

По информации издания, документы были похищены в январе 2018 года. Как утверждается, азербайджанские власти оставались в неведении относительно операции. Похищенный архив был доставлен в Азербайджан в обход пограничных пунктов, а затем воздушным путем в Израиль.

«Распространенная информация была проверена соответствующими государственными структурами Азербайджана. С полной уверенностью можем сказать, что эта информация не соответствует действительности. Это "фейк", - отмечается в заявлении главы пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева.