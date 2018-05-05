Израиль отозвал свою кандидатуру на членство в Совбезе ООН

Израиль отозвал в пятницу свою кандидатуру на место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН на 2019-2020 годы.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС,об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, власти страны приняли соответствующее решение из-за низких шансов войти в состав непостоянных членов СБ ООН.

Как отмечает агентство, на два места от группы западноевропейских и других стран в Совбезе, помимо Израиля, претендуют Бельгия и Германия. Выборы должны состояться в Генеральной Ассамблее ООН в следующем месяце.