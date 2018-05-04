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Новости » Ислам в вопросах

Действителен ли намаз, если человек по забывчивости выполнит его с оскверненным носовым платком в кармане?

Читатель спрашивает: Действителен ли намаз, если человек по забывчивости выполнит его с оскверненным носовым платком в кармане?

Одним из условий действительности намаза является отсутствие скверны на теле и одежде человека. Но в этом вопросе имеются некоторые исключения. Во-первых, на теле и одежде допускается наличие небольшого количества крови, вытекшей из ранки (менструальная и  вагинальная кровь к нему не относится). Область, запачканная этой кровью, не должна быть больше третьей фаланги указательного пальца. Во-вторых, требования чистоты имеют отношения к телу и тем предметам гардероба, которые считаются одеждой. Если такие предметы, как, например, носовой платок, тюбетейка, носки, будут испачканы скверной, то намаз, выполненный с ними, действителен. Отметим, что эти факты не нарушают намаз, но не одобряются. Человек, выполняющий намаз, должен обратить внимание, чтобы все предметы, находящиеся при нем и все его тело были чистыми.


Опубликовано:5 Май, 2018  11:32, ]]>Печать]]>
 
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