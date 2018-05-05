Румыния назвала меморандум о переносе посольства в Иерусалим ошибкой

Президент Румынии Клаус Йоханнис считает, что меморандум о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим является ошибкой, которую нужно исправить.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Agerpres.

Правительство Румынии запустило процесс анализа и оценки переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Ранее Йоханнис сообщил, что не был проинформирован о возможном переносе посольства страны и считает эту инициативу правительства нарушением международного права.

"Ошибка была сделана, теперь нужно ее исправить, потому что у меня нет никаких интересов, и у Румынии как государства нет абсолютно никакого интереса портить очень хорошие дружеские отношения с Израилем", — цитирует агентство ответ Йоханниса на вопрос о меморандуме по вопросу переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"К примеру, в Израиле дискуссии по этому вопросу идут минимум 20 лет, а на самом деле еще дольше, но они остаются перспективными до тех пор, пока не будут выполнены все условия ООН. Мы не можем вести внешнюю политику, основываясь на желании, которое не вписывается в нормы международного права", — подчеркнул президент.