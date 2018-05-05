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Глава МИД: Захватническая политика Армении это нападение на культурное наследие и историю Ислама

"Резолюции ООН, Совета Безопасности ООН и ОИС, открыто признавших Армению оккупантом, должны быть основным месседжем для всех мусульманских стран, намеренных развивать отношения с агрессором, так как захватническая политика Армении это нападение не только на религию и культурное наследие Азербайджана, но и в целом на историю и культурное наследие Ислама".

Как сообщает Islam.az, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил во время выступления на 45-й сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в городе Дакка.

"Благодарю за сильную и справедливую позицию стран-членов ОИС по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, отраженную в министерских резолюциях ОИС" - подчеркнул глава МИД.


Опубликовано:5 Май, 2018  16:37, ]]>Печать]]>
 
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