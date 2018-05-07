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Для кого алмаз, а для кого - песок Поучительно
В Иерусалиме появились дорожные указатели "Посольство США"
При взрыве в мечети в Афганистане погибли не менее десяти человек
На сессии ОИС приняты резолюции, осуждающие агрессию Армении против Азербайджана
Одетые в паранджу талибы расстреляли трех полицейских в Афганистане
Вся правда об армянах за 2,5 минуты Видео
Что в Исламе говорится о цифре 313? Ислам в вопросах
В июне в Нахчыване состоится мероприятие с участием министров культуры стран-членов ОИС
Глава МИД: Захватническая политика Армении это нападение на культурное наследие и историю Ислама
Действителен ли намаз, если человек по забывчивости выполнит его с оскверненным носовым платком в кармане? Ислам в вопросах
Баку опровергает: Израильские спецслужбы не использовали территорию Азербайджана
МИД РФ: США не собираются выводить свои войска из Сирии
Мечеть - самое большое в мире здание из глины Видео
Верно ли, что покупка одежды для младенца во время беременности может привести к несчастьям? Ислам в вопросах
Аббаса переизбрали на посту лидера Организации освобождения Палестины
Маккейн призвал атаковать Россию
Трое азербайджанок приговорены к пожизненному заключению в Ираке
В Сирии разбился российский истребитель, два пилота погибли