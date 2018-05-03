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Новости » Точка зрения

ОИС осудил агрессию Армении против Азербайджана

5-6 мая в столице Бангладеш Дакке состоялась 45-я сессия Совета министров иностранных дел стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, нашу страну на мероприятии представила делегация во главе с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

Выступив на сессии, Эльмар Мамедъяров, довел до внимания позицию нашей страны по ряду фундаментальных вопросов.

В 18-м пункте принятой на мероприятии Даккской декларации отмечается необходимость разрешения конфликтов и кризисов в странах-членах ОИС на основе норм международного права, закрепленных в уставах ООН И ОИС, а также устранения их разрушительных воздействий, в этой связи вновь выражена абсолютная солидарность с Азербайджаном и подчеркнуто, что конфликт следует разрешить на основе территориальной целостности и суверенитета государств.

На сессии принят ряд важных резолюций, связанных с нашей страной, в том числе резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана и разрушением религиозно-культурного наследия на оккупированных территориях.

В резолюции под названием "Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики" требуется выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Выражается обеспокоенность тем, что Армения до сих пор не выполняет требования, отраженные в резолюциях. Кроме того, в документе содержится призыв ко всем государствам не обеспечивать Армению вооружением и боеприпасами и не допускать использования своих территрий для перевозки этого вооружения. В резолюции также резко осуждаются факты разрушения, разграбления памятников археологии, культуры и религии на оккупированных азербайджанских территориях, а также акты вандализма. Призывается к скорейшему политическому урегулированию армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с общепринятыми нормами и принципами международного права, соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, а также с документами и решениями ОБСЕ, в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайджана.

Еще одним значимым пунктом данной является инструктирование постоянных представительств стран-членов при ООН по полной поддержке территориальной целостности Азербайджана в ходе голосования на Генеральной ассамблее ООН.

В резолюции также выражается солидарность и всесторонняя поддержка усилиям азербайджанского правительства и народа по защите страны.

В резолюции под названием "Солидарность с жертвами Ходжалинского геноцида 1992 года" решительно осуждаются массовый вандализм, учиненный вооруженными силами Республики Армения против азербайджанского гражданского населения и военнослужащих в феврале 1992 года в городе Ходжалы и других оккупированных территориях Азербайджана, а также содержится призыв к государствам-членам приложить необходимые усилия для признания преступлений, совершенных в городе Ходжалы и на других оккупированных территориях Азербайджана, как военных преступлений, преступлений против человечности и геноцид, на местном и международном уровне.

В резолюции также дана высокая оценка деятельностт международной пропагандистской кампании "Справедливость к Ходжалы!" и содержится призыв к государствам-членам поддержать кампанию и участвовать в ней.

В документе под названием "Разрушение и оскорбление памятников истории и культуры и фрагментов, относящихся к Исламу на оккупированных территориях Азербайджана в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" отмечается, что исторические, культурные, археологические, антропологические и этнографические памятники, материально-культурные образцы на оккупированных Арменией территориях Азербайджана являются неотъемлемой частью исламского наследия и разрушение этого наследия резко критикуется. Отмечается, что подобными деяниями Республика Армения грубо нарушает Конвенцию и ее дополнительные протоколы о сохранении культурной собственности в ходе вооруженных конфликтов.

В резолюции под названием "О вопросах высшего образования" учреждение Президентом Азербайджанской Республики стипендии для 100 студентов в рамках 5-летней программы для студентов стран-членов ОИС оценивается как факт, заслуживающий одобрения.

В резолюции под названием «О представленных странами-членами кандидатур в международные организации» призывается поддержать кандидатуру нашей страны для проведения Экспо-2025 и кандидатуры в члены Международного межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.


Опубликовано:7 Май, 2018  13:17, ]]>Печать]]>
 
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