В Иерусалиме появились дорожные указатели "Посольство США"

Мэр Иерусалима Нир Баркат установил в городе первый дорожный указатель с надписью "Посольство США" за неделю до переезда дипломатической миссии из Тель-Авива, сообщила РИА Новости представитель муниципалитета.

Знаки на трех языках — иврите, арабском и английском — появились в окрестностях одного из зданий американского генконсульства, которое в следующий понедельник, 14 мая, сменит вывеску во исполнение решения президента США Дональда Трампа.

"Это не мечта, это реальность. Сегодня утром я взволнован и горд (тем, что пришло время) установить первые знаки посольства США в Иерусалиме", — сказал Баркат, которого процитировала собеседница агентства.

Он лично влез на стремянку, чтобы закрепить на столбе черно-белый информационный указатель в виде стрелки.

Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля.