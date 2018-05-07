Франция: Отказ США от ядерной сделки с Ираном приведет к войне

Отказ американского президента Дональда Трампа от ядерной сделки с Тегераном способен привести к вооруженному конфликту. Подобное заявление сделал глава Франции Эммануэль Макрон, передает İslam.az со ссылкой на Лайф.ру.

«Это значит, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — заявил французский лидер в интервью немецкому еженедельному изданию Spiegel. Президент Франции при этом выразил мнение, что Дональд Трамп разжигать новый конфликт не желает. О том, останется ли Америка приверженной ядерной сделке с Ираном, глава Белого дома должен объявить 12 мая по результатам дискуссий с участием Британии, Франции и Германии.