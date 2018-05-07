В Йемене нанесены авиаудары по президентскому дворцу

Число погибших в результате двух авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по зданию правительства в центре столицы Йемена Саны увеличилось до 15 человек, 55 получили ранения.

Как сообщает İslam.az, информацию распространил Haber7.

Агентство Anadolu заявляет, что точное количество погибших и раненых неизвестно.

Отметим, что с сентября 2014 года Сана и некоторые окрестные регионы контролируются повстанцами-хуситами. А с марта 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает йеменское правительство.